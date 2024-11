Um ein Spiel wie Nazar zu erstellen, müssen Sie sich um mehr als nur den Code kümmern

Nazar ist ein bahnbrechendes Spiel, das FMV-Elemente mit 2D-Sidescrolling-Abenteuern kombiniert. Es ist eine Kombination, die auf dem Papier seltsam klingen mag, aber der Mitbegründer von Recontact Games, Simay Dinc, verriet, wie alles zusammenkam.

Im Gespräch mit uns auf der DevGaMM sprach Dinc darüber, wie ihre Erfahrung im Film dazu führte, dass sie und ihr Bruder mit einer neuen Perspektive in die Spiele einstiegen. "Stellen Sie sich den Film, die Mode, die Fotografie und die Kinematografie vor, und wir kombinieren alle Kunstdisziplinen und schaffen eine neue Kunstform, nämlich Spiele. Unsere Vision ist also, dass wir ein Spiel als etwas jenseits der Unterhaltung sehen, als ein kulturelles Stück und auch als eine Kunstform. All diese Erfahrungen führen also zum Nazar."

Wenn Sie der Meinung sind, dass FMV nichts für Sie ist, möchte Dinc auch diese Idee verwerfen. "Wenn ich FMV oder interaktives Kino sage, denken die Leute, dass es so primitiv ist. Richtige oder linke Wahl", sagte sie. "Nein, darum geht es nicht. Es sind all die Videos, die ganze Erzählung, es ist für dieses Spiel gemacht. Und außerdem haben wir uralte Rituale mit Science-Fiction für die Erzählung und das Leveldesign kombiniert."

Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an, in dem Dinc auch über die Zusammenarbeit mit dem preisgekrönten Komponisten Inon Zur spricht.