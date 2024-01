Ultros zeigt weitere trippige Visuals im neuen Trailer

HQ

Kosmische Aliens, psychedelische Grafik, rasantes Metroidvania-Gameplay. Was will man mehr? Wenn eines dieser Dinge Ihr Boot schwimmen lässt, Ultros hat gerade einen neuen Trailer mit all dem oben Genannten veröffentlicht.

Es stammt von einem Zwei-Mann-Team, von dem die eine Hälfte dazu beigetragen hat, den ikonischen, trippigen Look vieler Visuals von Hotline Miami zu kreieren. Wie ihr im Trailer sehen könnt, werden wir in Ultros nicht die Köpfe von Gangstern spalten, sondern gegen riesige, seltsame Aliens kämpfen.

Neben dem Kampf gegen böses außerirdisches Leben wirst du in The Sarcophagus auch deinen eigenen Weltraumgarten kultivieren. Der neue Trailer zu Ultros zeigt, wie die Dualität des Spiels funktioniert, mit hochoktaniger Action in einer Minute, gefolgt von Gartenarbeit kurz darauf.