Ultramarines erhalten eine aktualisierte Marneus-Calgar-Skulptur und das größte Banner von Warhammer bei Neuerscheinungen

Es gibt nur wenige Sci-Fi-Supersoldaten, die so ikonisch sind wie die Space Marines, und wenn die Leute an Space Marines denken, beschwören sie oft Bilder von blau gepanzerten Kriegern in ihren Köpfen herauf. Mitglieder der Ultramarines, die Aushängeschilder von Warhammer 40.000.

Wenn du auf der Suche nach einem Anführer für deine Gruppe von blauen Pfadfindern bist, dann ist die neueste Runde von Modellveröffentlichungen auf der Community-Seite von Warhammer genau das Richtige für dich. Marneus Calgar, Ordensmeister der Ultramarines, hat jetzt ein frisches Aussehen. Er hat immer noch seine berühmten Handschuhe von Ultramar und ist in seine ikonische Rüstung gekleidet, aber jetzt scheint er fit zu sein, um deine glänzenden neuen Astartes zu führen.

An seiner Seite erwartet euch eine Einheit der Victrix Guard, die jetzt mit einem Chapter Ancient und einem Chapter Champion gebaut werden kann, zusammen mit einer Vielzahl von Anpassungsoptionen wie Klingen, Bolzenkarabinern und Helmen. Wenn du dich für die Option "Chapter Ural" entscheidest, kannst du sie mit dem anscheinend größten Warhammer-Banner aller Zeiten ausstatten. Ich habe noch nie wirklich die Banner von Warhammer-Miniaturen gemessen, also nehme ich Games Workshop beim Wort.

Auch Cato Sicarius, ein unvergleichlicher Verfechter der Ultramarines, bekommt ein neues Modell. Mit seinem glänzenden neuen Helm unter dem Arm und einem beeindruckenden Banner könnt ihr euch sicher sein, dass er seine neue Passform neben Calgar auf dem Schlachtfeld zeigen wird. Weitere Neuigkeiten für den Rest des Ultramarines-Chapters werden im Laufe des Jahres erwartet.

