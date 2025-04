Ultrakill und Gloomwood Publisher über The Duskbloods: "[Escape from] Tarkov hat der Spieleindustrie irreparablen Schaden zugefügt" Dies geschieht, nachdem er herausgefunden hat, dass The Duskbloods ein PvPvE-Titel ist.

HQ Die Enthüllung von The Duskbloods durch FromSoftware stieß auf gemischte Reaktionen. Zuerst waren die Leute überglücklich, als sie dachten, sie wären Zeugen der Enthüllung von Bloodborne 2. Dann erkannten sie, wie unrealistisch das gewesen wäre, und erfuhren, dass das Spiel tatsächlich The Duskbloods hieß. Die Tatsache, dass es sich um einen Multiplayer-Titel handelt, der exklusiv für die Nintendo Switch 2 erhältlich ist und PvPvE-Elemente enthält, hat jedoch einige verärgert. Vor allem David Oshry, der Mitbegründer von Ultrakill und Gloomwood-Publisher New Blood Interactive, ist ziemlich unzufrieden mit der Richtung, die FromSoftware eingeschlagen hat. "Ihr habt die Posts gesehen, wie zum Beispiel, dass [FromSoftware-Präsident Hidetaka] Miyazaki Tarkov gespielt hat", sagte er dem Quad Damage Podcast (via GamesRadar). "Tarkov hat der Spieleindustrie irreparablen Schaden zugefügt, denn alles muss ein verdammter Shooter sein, wie nennen sie das? Ich mag einfach normale Arschspiele, aber ich bin alt. Ich verstehe, dass ich nicht die Zielgruppe für diese Spiele bin." The Duskbloods ist kein Extraktions-Shooter, aber eine ähnliche Meinung wurde von vielen Online-Fans geteilt, die sich nach mehr Einzelspieler-RPGs von FromSoftware sehnen, die eher der Souls-Serie ähneln. Miyazaki und andere Entwickler des Studios haben jedoch immer wieder betont, dass diese neue Multiplayer-Richtung andere Projekte nicht beeinträchtigen wird und genau das ist, was FromSoftware im Moment begeistert. The Duskbloods soll 2026 für die Nintendo Switch 2 erscheinen.