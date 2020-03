Ultra-Instinct: Neue Bilder zeigen perfekten Goku in Dragon Ball FighterZ

Bandai Namco veröffentlichte am Wochenende neue Bilder von Dragon Ball FighterZ. Fans des Beat'em-Ups dürfen sich auf eine neue Kampfform von Goku freuen, die als DLC-Kämpfer im Titel von Arc System Works verfügbar wird. Goku schaltet in der sogenannten "Ultra-Instinct"-Phase stärkere Attacken frei und verhaut seine Widersacher "ohne Limit", also nach allen Regeln der Kunst.

5 Euro werdet ihr dafür auf PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch zahlen, sobald der Inhalt verfügbar wird. Wer den Season Pass #3 kauft (20 Euro), erhält alle fünf geplanten Figuren und bekommt folglich eine umsonst. Die Super-Saiyajin Kefla steht in diesem Angebot bereits zur Verfügung, Goku (Ultra Instinct) kommt laut dem Publisher "bald" zum Spiel und drei weitere Charaktere sind noch unbekannt.