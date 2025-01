Ultrahuman enthüllt auf der CES eine Kollektion von luxuriösen Smart-Ringen

HQ

Intelligente Ringe bewegen sich immer noch in einem Nischenbereich, in dem sich viele über ihr Potenzial unsicher sind, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass sie noch in den Kinderschuhen stecken und noch nicht sehr erforscht wurden. Wir haben gesehen, dass Samsung zu den wenigen gehört, die einen intelligenten Ring herstellen, aber der nächste, der einen Schwenk in diesem Sektor macht, ist Ultrahuman, die während der CES den Vorhang für eine Linie von Premium-Luxus-Smart-Ringen gelüftet haben, die als Rare -Linie bekannt sind.

Die Linie besteht aus drei Modellen, dem Desert Rose, dem Dune und dem Desert Snow, und jedes soll "die harmonische Mischung aus Schönheit und Widerstandsfähigkeit verkörpern, die in diesen trockenen Landschaften zu finden ist".

Die Ringe sind Luxusprodukte und werden aus teuren und seltenen Materialien hergestellt. Die Dune und Desert Rose sind aus 18 Karat Gold gefertigt, während die Desert Snow stattdessen PT950-Platin verwenden, das als einer der höchsten Standards in der Schmuckindustrie gilt.

Was das intelligente Element der Ringe betrifft, so verwenden sie Gesundheitstechnologie, Photoplethysmographie und 6-Achsen-Bewegungssensoren, um die Schlafmuster, Bewegungen, Herzfrequenz, Stress, Hauttemperatur und mehr des Trägers zu überwachen und diese dann an den Träger zurückzugeben, damit er seine Gesundheit und sein Wohlbefinden verbessern kann.

Der Haken an der Sache ist, dass man für ein solches Luxusprodukt viel Geld ausgeben muss, um eines zu ergattern, wenn es ab Mitte Januar in den Regalen von Selfridges in London und bei Printemps in Paris erscheint. Konkret heißt es, dass die Ringe im Einzelhandel zwischen 1.500 und 1.800 Pfund kosten werden.

