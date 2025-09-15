Ultra-seltenes virtuelles Bowling ergänzt das Switch Online-Lineup

HQ

Letzten Freitag überraschte Nintendo alle mit der Ankündigung, dass Virtual Boy-Spiele bald über Nintendo Switch Online erhältlich sein werden – zusammen mit einem völlig neuen Zubehör, das das legendäre, leicht Kopfschmerzen verursachende Erlebnis von 1995 nachbilden soll.

Noch auffälliger ist jedoch, dass das Unternehmen einen Schritt weiter geht als erwartet. Zu den kommenden Titeln gehört Athena's Virtual Bowling, ein Spiel, das derzeit bei eBay für bis zu 10.000 US-Dollar angeboten wird. Ursprünglich eine der letzten offiziellen Veröffentlichungen für die japanische Virtual Boy-Konsole, wurde das Spiel in extrem kleinen Auflagen gedruckt und galt lange Zeit als heiliger Gral für Sammler. Laut Chris Kohler, ehemaliger Journalist und jetzt bei Digital Eclipse, ist diese Knappheit der Grund für den hohen Wert.

Abgeschlossene eBay-Angebote deuten jedoch darauf hin, dass seit geraumer Zeit niemand mehr ein Exemplar zu diesem Preis verkauft hat – um 2020 herum lag der Preis laut Racket Boy eher bei 1.200 bis 1.800 US-Dollar. Aber für viele Fans ist das nebensächlich: Das Spiel legal spielen zu können, ist an sich schon eine kleine Sensation. Nintendo hat bestätigt, dass Virtual Bowling von Klassikern wie Mario's Tennis, Wario Land, Jack Bros, 3D Tetris und mehreren anderen Virtual Boy-Symbolen begleitet wird, wenn der Dienst später in diesem Jahr startet.