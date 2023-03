Ultra Pro Wrestling mit Kickstarter-Kampagne angekündigt

Eine etwas vergessene Tatsache ist, dass Nintendo 64 wahrscheinlich die besten Wrestling-Spiele aller Zeiten mit Klassikern wie WWF No Mercy, WCW vs NWO Revenge und Virtual Pro Wrestling 2 . Dies sind Titel, die Entwickler immer noch gerne benennen, wenn sie ihre Inspiration für kommende Wrestling-Spiele enthüllen (die sich zu oft viel zu sehr auf Simulation und Inhalt konzentrieren, aber nicht genug auf Gameplay).

Hyperfocus Games beschloss, etwas dagegen zu tun und den Low-Polygon-Schmerz, der vor 20-25 Jahren so viel Spaß machte, wirklich zurückzubringen. Sie haben nun eine Kickstarter-Kampagne für einen Wrestling-Titel namens Ultra Pro Wrestling angekündigt und gestartet, "der als Liebesbrief an die klassischen Wrestling-Spiele der späten 90er Jahre dient". Die Beschreibung lautet auch:

"Unsere Spiel-Engine namens "Ultra Wrestling Engine" wurde speziell entwickelt, um Wrestling-Fans der N64 WWF No Mercy, WCW vs NWO Revenge und Virtual Pro Wrestling 2 anzusprechen. Für Fans, die nie die Chance hatten, diese älteren Spiele zu erleben, möchten wir euch eine neue Art von Wrestling-Gameplay vorstellen, die wir als "reines Wrestling" bezeichnen - wobei die Authentizität des Kampfes in einem Wrestling-Kontext im Vordergrund steht. "

Ultra Pro Wrestling wird für PC und Switch veröffentlicht, wenn das Ziel von £ 17.000 erreicht wird. Zum Zeitpunkt des Schreibens haben sie 29 Tage vor dem Schreiben fast £ 6.000 erreicht, so dass es wahrscheinlich ist, dass dieses Projekt Realität wird. PlayStation 5 und Xbox Series S / X-Versionen sind ebenfalls auf dem Tisch, wenn alles gut geht.

Schauen Sie sich den ersten Trailer unten an und gehen Sie zu diesem Link, um mehr zu lesen und vielleicht das Projekt zu unterstützen.