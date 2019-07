Ultimative Trine-Kollektion rätselt im Herbst auch auf Switch

Trine: Ultimate Collection wurde während der E3 für PC, PS4 und Xbox One angekündigt und gestern auch für die Nintendo Switch bestätigt. Frozenbyte wird die Sammlung der ersten drei Spiele gleichzeitig auf allen Plattformen im Herbst veröffentlichen, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Die Ultimate Collection enthält die drei bereits verfügbaren Spiele der Saga sowie das neue Trine 4: The Nightmare Prince, das ebenfalls im Herbst erscheinen wird.

