Ultimate Sheep Raccoon kombiniert das Können von Olli Olli World mit dem Slapstick-Humor eines Online-Worms-Spiels

Es ist immer noch ein bisschen schmerzhaft, sich an die Schließung von Roll7 zu erinnern, dem Studio hinter OlliOlli und Olli Olli World nach der Demontage-Umstrukturierung von Private Division, aber ich habe eine leichte Brise seines Geistes bemerkt, nachdem ich den Trailer zu Ultimate Sheep Raccoon beim Day of the Devs: The Game Awards Edition gesehen habe.

Der Titel kombiniert genau dieses Gefühl des Fahrradfahrens, verdreht es aber in ein Partyspiel, in dem du und bis zu drei andere Freunde darum kämpfen, als Erste die Ziellinie zu erreichen... Oder zumindest dorthin zu gelangen, denn es gibt alle möglichen Fallen und Gadgets, mit denen du die anderen ärgern kannst.

Es sieht wirklich lustig aus, und wir freuen uns auf weitere Details zu Ultimate Sheep Raccoon im nächsten Jahr. In der Zwischenzeit könnt ihr euch den Teaser-Trailer unten ansehen.