Ultimate Fishing Simulator angelt nächste Woche auf Xbox One

Bit Golem und Ultimate Games haben kürzlich bekanntgegeben, dass der hochgelobte Ultimate Fishing Simulator am 29. Mai auch für Xbox One veröffentlicht wird. Die Xbox-One-Version wird zum Start drei DLC-Pakete enthalten, weitere sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Das Spiel bietet eine atemberaubende Grafik und ein abwechslungsreiches Gameplay, allerdings werdet ihr das Spiel auf Microsofts Konsole ohne VR-Unterstützung spielen müssen. Unten sind einige Screenshots angebunden, die frisch aus dem Wasser kommen. Obwohl es noch keinen festen Termin gibt, steht bereits fest, dass Ultimate Fishing Simulator "in den folgenden Monaten" auch auf Playstation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht wird.