Ultimate Fishing Simulator 2 angelt nächstes Jahr Fische auf PS5, Xbox Series X und Switch

Obwohl das Angelspiel Ultimate Fishing Simulator 2 erst in einigen Monaten ins Early Access auf dem PC eintaucht, weiß Ultimate Games schon jetzt, dass sie ihren feucht fröhlichen Spaß auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Nintendo Switch veröffentlichen wollen. Die Konsolenports sollen irgendwann im Jahr 2021 anstehen, genauere Informationen gibt es derzeit nicht.

Die Angelsimulation wird erstmals in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 auf Steam verfügbar sein, zu der Zeit werden die meisten Spieler sicherlich alle verfügbaren Fische in Animal Crossing: New Horizons gefangen haben. Während der frühen Entwicklung hat die Community die Möglichkeit, eine Reihe überarbeiteter Funktionen auszuprobieren und Feedback zu geben. Unter diesen können Fans des Genres eine neue Third-Person-Kamera, verbesserte Grafiken und, was noch wichtiger ist, Funktionen wie dynamisches Wasser und KI-gesteuerte Fische erwarten. Ist das in euren Augen ein guter Fang?