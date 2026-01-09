Uljana Semjonova, die lettische Gigantin und Ikone im Frauenbasketball der Sowjetunion, stirbt im Alter von 73 Jahren

HQ

Uljana Semjonova, die lettische Basketballspielerin, die für die Sowjetunion und für TTT Riga spielte und in den 1970er und 80er Jahren zur besten Frauenbasketballspielerin der Welt wurde, ist im Alter von 73 Jahren verstorben. Mit einer Größe von 2,13 Metern oder 7 Fuß war sie eine der größten Basketballspielerinnen mit einer Fußgröße von 58 (EU), was sie dazu zwang, speziell maßgefertigte Schuhe zu tragen.

Die imposante Größe von Semjonova wurde gleichermaßen von Können und Haltung begleitet und machte sie zu einer wahren Ikone des Basketballs und des Frauensports insgesamt: Mit ihr im Team blieb die Sowjetunion ungeschlagen, gewann 1976 und 1980 olympische Goldmedaillen, Weltmeisterschaften 1971, 1975 und 1983 sowie zehn Europameisterschaften. jeder einzelne zwischen 1968 und 1985.

Sie gewann außerdem 15 Meisterschaften in der Sowjetunion und 11 Europapokal mit TTT Riga zwischen 1968 und 1987. Sie beendete 1989 ihre Karriere nach kurzen Stationen in Spanien (Tintoretto Getafe) und Frankreich (Valenciennes-Orchies) und wurde 1993 als erste nicht-amerikanische Spielerin in die Basketball Hall of Fame aufgenommen. Später wurde sie 2007 in die Hall of Fame der FIBA aufgenommen und 2022 in die Hall of Fame des spanischen Verbands. Nach ihrer Pensionierung arbeitete sie als Vorsitzende der Lettischen Olympischen Sozialstiftung.

Semjonova wurde 1952 geboren und litt an Akromegalie, einem Übermaß an Wachstumshormonen, und mit 12 Jahren war sie bereits 1,90 Meter groß. Mit 14 Jahren trat sie TTT Riga bei und mit 16 Jahren in die sowjetische Nationalmannschaft. Leider forderten ihre gesundheitlichen Probleme später im Leben ihren Tribut: 2022 wurde ihr Bein amputiert.

"Lettland hat eine weitere große Niederlage erlitten, da die Sportlegende Uljana Semjonova verstorben ist. Das olympische, welt- und europäische Basketball-Goldmädchen, eine sehr warmherzige und reaktionsfreudige Person. Unser tiefstes Beileid gilt Uljanas Familie, Kollegen und Fans", schrieb der lettische Präsident Edgars Rinkēvičs nach dem Tod von Uljana Semjonova.