ULF Esports und BBL PCIFIC steigen in die Valorant Champions Tour EMEA auf

Jetzt ist es an der Zeit, dass die EMEA Valorant Champions Tour, zumindest die Männer-Division, voll und ganz in die Offseason geht. Das EMEA Ascension Turnier ist am Wochenende zu Ende gegangen, was bedeutet, dass wir nun die vollständige Liste der Organisationen kennen, die bei der Rückkehr der höchsten Spielklasse im neuen Jahr dabei sein werden.

Nach dem ersten bzw. zweiten Platz beim EMEA Ascension Turnier haben sich sowohl ULF Esports als auch BBL PCIFIC ihre Plätze im VCT EMEA gesichert. Vor diesem Hintergrund lautet die vollständige Liste der bestätigten Teams für die Saison 2026 EMEA Valorant Champions Tour wie folgt.



BBL Esports



Fnatic



FUT Esports



Karmine Corp



Natus Vincere



Team Heretics



Team Liquid



Team Vitality



GiantX



Gentle Mates



ULF Esports



BBL PCIFIC



Das genaue Startdatum für das VCT 2026 muss noch bekannt gegeben werden, aber wir wissen, dass die Kickoff-Veranstaltungen für Januar und Februar geplant sind.