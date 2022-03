Ukrainischer Vizeminister fordert Sony und Microsoft zum Boykott russischer Märkte auf

HQ

Seitdem Russland in der Ukraine einmarschiert ist und das Land attackiert, haben verschiedene Unternehmen aus aller Welt Sanktionen gegen das Land aufgestellt, um dem Kriegstreiben schnellstmöglich ein Ende zu setzen. In einem offenen Brief bittet der ukrainische Vizeminister Mykhailo Fedorov nun zwei der größten Namen in der Videospielindustrie um Hilfe: Microsoft und Sony.

Fedorov spricht die Marken "@Xbox @Playstation" direkt an und schreibt: "Ihr wisst definitiv Bescheid über die Situation in der Ukraine. Russland hat nicht nur der Ukraine den Krieg erklärt, sondern der gesamten zivilisierten Welt. Wenn ihr menschliche Werte unterstützt, dann solltet ihr den russischen Markt [verlassen]!"

Im beiliegenden Schreiben erläutert der Politiker, dass "moderne Technologie vielleicht die beste Antwort auf die Panzer, Mehrfachraketenwerfer und Raketen" ist. Er bittet darum, die Konten von russischen und weißrussischen Spielern temporär zu sperren, E-Sport-Teams aus diesen Ländern die Teilnahme an internationalen Wettbewerben zu verwehren und solche Veranstaltungen auf russischem Boden zu boykottieren. Das werde die Bürger Russlands in den Augen Fedorov dazu "motivieren, die [...] militärische Aggression proaktiv zu beenden."