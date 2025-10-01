HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die polnischen Behörden einen ukrainischen Taucher festgenommen haben, der von der deutschen Staatsanwaltschaft beschuldigt wird, an der Sabotage der Nord-Stream-Pipelines beteiligt gewesen zu sein, einem Vorfall im Jahr 2022, bei dem ein Großteil des russischen Gasflusses nach Europa unterbrochen wurde. Der Verdächtige, der in der Nähe von Warschau festgenommen wurde, soll sich einem Team angeschlossen haben, das in Rostock eine Yacht gemietet hatte, bevor er in der Nähe von Bornholm Sprengstoff platzierte. In der Zwischenzeit beharrt sein Anwalt darauf, dass er unschuldig sei und die Auslieferung anfechten werde, da der Fall aufgrund des Krieges in der Ukraine politisch aufgeladen sei. Im Falle einer Versetzung würde er sich vor einem deutschen Richter wegen Verschwörung und Sabotage verantworten müssen, die mit den Explosionen in Verbindung stehen.