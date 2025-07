HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Ein Oberst des ukrainischen Sicherheitsdienstes (SBU) ist am Donnerstag am helllichten Tag in einem Wohnviertel von Kiew erschossen worden, was zu einer schnellen Reaktion der örtlichen Strafverfolgungs- und Geheimdienstbeamten führte.

"Der Sicherheitsdienst und die Nationale Polizei ergreifen ein umfassendes Maßnahmenpaket, um alle Umstände des Verbrechens aufzuklären und die Täter vor Gericht zu stellen", teilte der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) am Donnerstag in einer Erklärung mit.

Der Schütze floh zu Fuß vom Tatort, und eine Fahndung ist im Gange, während die Ermittler verifiziertes Filmmaterial analysieren, das den Moment des Angriffs zeigt. Die Behörden haben zwar den Rang des Opfers bestätigt und ein Strafverfahren eröffnet, sich aber nicht zu möglichen Motiven geäußert.