Ukrainischer Soldat trotzt allen Widrigkeiten und überlebt 5 Tage Kriechen mit durchgeschnittener Kehle durch russische Truppen

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Der 33-jährige Soldat der Nationalgarde, Wladyslaw, wurde brutal angegriffen, als ihm die russischen Streitkräfte die Kehle durchschnitten und ihn in eine Grube warfen, in der Annahme, er sei tot, so ein Bericht von Suspilne.

Schwer verletzt und verlassen, verbrachte er mehrere Tage damit, allen Widrigkeiten zum Trotz zu den ukrainischen Linien zurückzukehren. Medizinische Teams beschreiben seine Wunden als eine der schwersten, die sie je behandelt haben, was die extreme Gewalt widerspiegelt, die gefangenen Soldaten zugefügt wurde.

"Wenn jemandem die Kehle durchgeschnitten wird und er verblutet, gibt es kaum eine Überlebenschance", sagte der Chefarzt des Krankenhauses. "Er hat bis zum Schluss durchgehalten, aber was ihn auszeichnet, ist, dass er bis zum Schluss zuversichtlich war, dass alles gut wird."

Trotz seines kritischen Zustands und seines Blutverlustes überlebte er und erholt sich nun unter sorgfältiger Aufsicht und bietet einen seltenen Einblick in die harte Realität des anhaltenden Konflikts und den Mut derer, die in seinem Griff gefangen sind. Weitere Informationen finden Sie im Video unten.