Inhaltswarnung:

Diese Geschichte enthält grafische Inhalte. Das soll keine Sensationsgier sein, sondern die Realitäten des Krieges zeigen, die viele Medien gerne übersehen. Wenn Sie dies lieber nicht sehen möchten, können Sie es gerne überspringen.

Jetzt... In diesem Fall reisen wir in die Ukraine, wo ein ukrainischer Soldat des ukrainischen Skelia-Regiments, des 425. separaten Sturmregiments, die feindlichen Truppen austrickste, indem er sich als einer von ihnen ausgab, bevor er das Feuer eröffnete.

Vom Regiment veröffentlichte Aufnahmen zeigen, wie er eine Landstraße entlanggeht und sich in ruhigem, bedächtigem Tempo bewegt. Hinter ihm tauchen zwei russische Soldaten auf, die zunächst Abstand halten, sich aber nach und nach seinem Schritt anpassen.

Der ukrainische Soldat signalisiert durch Haltung und Gestik subtil Vertrautheit und überzeugt die Truppen, dass er ein Verbündeter ist. Als die Russen nahe genug und völlig ahnungslos sind, dreht er sich schnell um und eröffnet das Feuer, wobei er beide Ziele überrascht.

In diesem Fall sagt ein Bild vielleicht mehr als tausend Worte, wenn Sie also mehr Details aus diesem Filmmaterial sehen möchten, das erst vor wenigen Stunden veröffentlicht wurde, können Sie dies tun, indem Sie es sich im Video unten ansehen oder über das Filmmaterial, das das Regiment auf einem Telegram-Kanal (hier) geteilt hat.