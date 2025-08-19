HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Ein ukrainischer Soldat der Elite-Scharfschützeneinheit "Ghost" des Landes hat Berichten zufolge einen neuen Maßstab in der modernen Kriegsführung gesetzt, indem er zwei russische Soldaten mit einem einzigen Schuss aus mehr als zwei Meilen Entfernung in der Nähe von Pokrowsk getroffen hat.

Der Militärjournalist Juri Butusow, der Aufnahmen des Ereignisses veröffentlichte (hier), beschrieb den Moment als Meilenstein in der modernen Kriegsführung: "Der rekordverdächtige Schuss wurde am 14. August mit Hilfe einer KI unter Anleitung eines UAV-Komplexes mit einem 14,5-mm-Alligatorgewehr gemacht."



Die Leistung, die sich Mitte August ereignet haben soll, kombinierte fortschrittliche inländische Waffen mit Drohnenaufklärung und KI-gestützter Zielerfassung, um eine noch nie dagewesene Präzision zu erreichen. Dies zeigt nicht nur die Treffsicherheit, sondern auch die wachsende Leistungsfähigkeit der Ukraine.

Solche Erfolge haben sowohl taktisches Gewicht als auch symbolischen Wert, da sie die Moral stärken und den Gegnern zeigen, dass keine Position völlig sicher ist. Die ukrainischen Streitkräfte behaupten, dass die Verteidigungsoperationen trotz des starken Drucks in diesem Sektor effektiv und koordiniert bleiben.