Ukrainischer Filmemacher erleidet Schrapnellverletzungen

HQ

Der 47-jährige Regisseur Oleg Sentsov drehte gefeierte Filme wie Gamer, Nomery und Rhino, von denen der letzte vor zwei Jahren in die Kinos kam. Aber der auf der Krim geborene Filmemacher hatte keine leichte Reise, verbrachte über fünf Jahre in einem russischen Gefängnis, nachdem er gegen die russische Besetzung der ukrainischen Halbinsel Krim protestiert hatte, und ist nun in der Region Saporischschja als Teil einer Spezialeinheit stationiert, die gegen die russische Invasion in der Ukraine kämpft.

Dort hat er Schrapnellverletzungen im Gesicht erlitten, die glücklicherweise relativ gut verlaufen zu sein scheinen, sowohl für ihn als auch für andere in seiner Gruppe. Auf seiner Facebook-Seite schreibt er regelmäßig über das Leben im Krieg mit Russland und erklärt:

"Drei Verletzte, meist Frakturen. Schon aus meinem Gesicht gezogen, werden die kleinen Dinge in meiner Hand und meinem Fuß für immer bei mir bleiben. Den anderen Jungs geht es auch gut - die Ärzte in Saporischschja kennen sich aus, danke!"

Vor einigen Wochen teilte er auch eine Beschreibung mit, was ihn motiviert, und erklärte, dass seine Frau und seine Kinder im Land sind, nachdem sie das Land zunächst verlassen haben:

"Ich bin sehr stolz auf die Frau, die ich liebe. Obwohl wir jetzt ständig getrennt sind, wird die Bindung zwischen uns nur noch stärker. Ich bin froh, dass Veronica und Demian trotz einiger Risiken in die Ukraine zurückgekehrt sind. Ein Zuhause zu haben, in dem deine Familie auf dich wartet, gibt dir hier draußen an der Front eine ganz andere Motivation. Du weißt genau, für wen du dein Leben riskierst, du weißt genau, für wen du überleben musst."

Danke, Deadline.