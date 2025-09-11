Ukrainischer Bauer wird zum Kriegshelden und schießt eine Armee von 80 russischen Drohnen ab, bevor er bei der Verteidigung seines eigenen Landes stirbt

HQ

Auf den Feldern der Südukraine wurde ein ruhiger, bescheidener Bauer zum Kriegshelden. Oleksandr Hordienko, 58, verbrachte sein Leben damit, die fruchtbaren Böden von Cherson zu bewirtschaften, aber als die russischen Streitkräfte den Himmel in ein tödliches Schlachtfeld verwandelten, weigerte er sich, nachzugeben.

Es begann ganz harmlos: Eine Drohne krachte in seinen Traktor. Wochen später wurde sein Auto in die Luft gesprengt. Dann wurde sein Haus zum Ziel, das von einem Drohnenhagel in Schutt und Asche gelegt wurde. Aber Hordienko, von Kosakenblut und unerschütterlicher Entschlossenheit, wollte sich nicht ergeben.

Entschlossen, sich gegen die Angriffe zu verteidigen, bewaffnete er sich mit Ortungsgeräten, elektronischen Störsendern und einem Gewehr. Nach eigenen Angaben schoss er mehr als 80 Drohnen ab und wendete damit das Blatt in einem Krieg, von dem die meisten nie gedacht hätten, dass er das Ackerland berühren würde.

"Sie machen Jagd auf mich", warnte Hordienko Mitte Juli, eine düstere Prophezeiung, die sich auf tragische Weise bewahrheiten sollte. Die neue Taktik der russischen Armee, die Bauern zu terrorisieren, Ernten zu zerstören und ukrainisches Getreide zu stehlen, hat die Region Cherson ins Taumeln gebracht.

Felder brennen mit alarmierender Häufigkeit, und Zivilisten, die einst ein friedliches Leben führten, bewegen sich nun wie Soldaten und suchen den Himmel nach brummenden Todesmaschinen ab. Hordienkos Nachbarn haben sich ebenfalls angepasst, um zu überleben, aber viele hatten nicht so viel Glück.

Der erschütternde Höhepunkt kam an einem Sommertag, als Hordienko und ein langjähriger Kollege, Vasyl Odarenko, einem Schwarm von Drohnen gegenüberstanden. Odarenko rannte, um ein Werkzeug aus dem Auto zu holen. Doch plötzlich schwirrte eine russische Drohne durch den Himmel.

Hordienko handelte schnell und schoss einen ab, aber Granatsplitter durchschlugen Odarenkos Körper. Obwohl er ihn über 12 Meilen zu einem Krankenwagen mit drei Drohnen gefahren hatte, erlag der Mann, den er jahrzehntelang gerettet hatte, seinen Verletzungen.

Nur wenige Tage später kam Hordienkos letztes Gefecht. Als er auf seinem Feld neben einem Traktor herfuhr, schlug eine weitere russische Drohne ein und verletzte ihn tödlich. Er starb in einem Krankenwagen und kämpfte bis zum letzten Moment, um das Land zu schützen, das er liebte.

In einem Krieg, in dem Drohnen die Schlagzeilen beherrschen, erinnert Oleksandr Hordienkos Geschichte die Welt an eine andere Art von Heldentum: den Mut eines einzelnen Mannes, der sein Haus, sein Volk und seinen Boden gegen unmögliche Widrigkeiten verteidigt.

Während seine Nachbarn weiterhin ihre Felder bewachen, gegen den Himmel gewappnet, hallt nun der Name Oleksandr Hordienko in der ganzen Ukraine wider, ein Symbol des Widerstands, der Aufopferung und des unzerbrechlichen Geistes derer, die sich weigern, von ihrem Land vertrieben zu werden.