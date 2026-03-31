Ukrainische, von Kompanien geführte Luftabwehreinheiten beginnen, Drohnen abzufangen

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Die Ukraine hat laut Verteidigungsminister Mykhailo Fedorov begonnen, die ersten Luftverteidigungseinheiten aus Industrieunternehmen zu entsenden, mit neuen Teams in 13 weiteren Kompanien.

Diese Einheiten, bestehend aus Mitarbeitern des Unternehmens und mit Luftverteidigungssystemen ausgestattet, operieren in Koordination mit der Luftwaffe und sind vollständig in das umfassendere Luftverteidigungsnetz der Ukraine integriert. Fedorov berichtete, dass bereits mehrere feindliche Drohnen, darunter Shahed- und Zala-Modelle, in der Region Charkiw abgeschossen wurden.

"Dies ist eine Systemlösung, die eine schnelle Erweiterung der Luftverteidigungsfähigkeiten ermöglicht, ohne zusätzliche Belastung für Fronteinheiten zu verursachen", sagte Fedorov auf Telegram. Einige Einheiten sind bereits im Kampfeinsatz, während andere noch in der Ausbildung sind.

Russland startet weiterhin täglich Hunderte von Drohnen gegen ukrainische Industrie- und Energieziele. Ukrainische Streitkräfte fingen bei einem kürzlichen nächtlichen Angriff 150 von 164 gestarteten Drohnen ab.