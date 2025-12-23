Ukrainische Truppen ziehen sich aus der östlichen Stadt Siversk zurück: "Die Invasoren konnten vorrücken"

HQ

Ukrainische Truppen haben sich aus der östlichen Stadt Siwersk zurückgezogen, während russische Truppen eine erneute Offensive im Donbas fortsetzen, teilte das Militär von Kiew am Dienstag mit.

Der ukrainische Generalstab erklärte, der Rückzug sei angeordnet worden, um Personal und Ausrüstung zu erhalten, und verwies auf Russlands zahlenmäßige Überlegenheit und anhaltenden Druck kleiner Angriffsgruppen bei schwierigen Wetterbedingungen. Es wurde hinzugefügt, dass ukrainische Truppen während der Kämpfe den russischen Truppen schwere Verluste zugefügt hätten.

Der Rückzug bringt die russischen Truppen näher an Slowiansk, eine Schlüsselstadt im östlichen "Festungsgürtel" der Ukraine in der industriellen Donbas-Region. Moskau hat gefordert, dass Kiew die Kontrolle über das Gebiet im Rahmen einer Einigung zur Beendigung des Krieges abgibt.

Russland hatte zuvor behauptet, Siversk, eine Stadt mit etwa 10.000 Einwohnern, vor dem Krieg erobert zu haben – eine Behauptung, die die Ukraine zuvor bestritten hatte. Die Kämpfe an der Ostfront dauern an, einschließlich des strategischen Logistikzentrums Pokrowsk, sagten ukrainische Beamte.

Generalstab der Ukraine:

"Die Invasoren konnten dank eines erheblichen zahlenmäßigen Vorteils und des ständigen Drucks kleiner Angriffsgruppen unter schwierigen Wetterbedingungen vorrücken."