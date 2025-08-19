Ukrainische Streitkräfte zerstören russischen Treibstoffzug im besetzten Saporischschja

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Ukrainische Kämpfer hinter den feindlichen Linien haben im Süden von Saporischschja erfolgreich einen russischen Güterzug mit Treibstoff angegriffen, was zu einem massiven Brand führte und den Konvoi entgleisen ließ.

"Nichts ist mehr am Leben. Wer hat gefragt, warum Russland nachts Treibstoff und Fahrzeuge transportiert? Nun, das ist der Grund. Um solche Verluste zu vermeiden. Es hat nicht funktioniert. Eine einzigartige Operation der ukrainischen Verteidigungskräfte", schrieb Petro Andrjuschtschenko auf seinem Telegram-Kanal (hier).



Quellen berichten, dass bei dem Angriff kein Personal am Leben blieb und der russische Schienenzugang in der Region effektiv unterbrochen wurde. Die Operation, die über mehr als ein Jahr geplant ist, unterstreicht die wachsende Fähigkeit Kiews, die Logistik tief in den besetzten Gebieten zu stören.

Die Beamten haben keine formellen Erklärungen veröffentlicht, aber Bilder, die im Internet kursieren, zeigen, wie der Zug in Flammen steht. Der Angriff erfolgt inmitten der anhaltenden Raketen- und Drohnenaktivitäten an der Frontlinie und unterstreicht die eskalierenden Spannungen in der Südukraine.