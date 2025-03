Ukrainische Streitkräfte stehen vor Einkesselung in Kursk, russische Gegenoffensive gewinnt an Boden

HQ

Die russischen Streitkräfte haben laut Open-Source-Karten (via Reuters) Tausende ukrainischer Soldaten in der russischen Region Kursk fast eingekesselt, wichtige Nachschublinien abgeschnitten und Kiew in eine prekäre Lage gebracht.

Der Einmarsch der Ukraine im vergangenen Sommer, einst ein strategischer Versuch, Moskau unter Druck zu setzen und Ressourcen umzuleiten, droht sich nun in einen kostspieligen Rückzug zu verwandeln. Open-Source-Karten deuten darauf hin, dass russische Truppen in den letzten Tagen vorgerückt sind und den verbleibenden Fluchtweg fast abgeschnitten haben.

Während Kiew über seinen nächsten Schritt nachdenkt, unterstreicht die Situation umfassendere Herausforderungen, darunter die schwindende Unterstützung der Geheimdienste durch die Vereinigten Staaten und die anhaltenden russischen Vorstöße an anderen Fronten. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.