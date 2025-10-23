Ukrainische Journalisten bei russischem Drohnenangriff getötet

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass zwei ukrainische Journalisten ihr Leben verloren haben, nachdem eine russische Drohne ein Auto in Kramatorsk in der Ostukraine getroffen hat, was die Beamten als Kriegsverbrechen bezeichnen. Die Reporter, die für einen staatlich finanzierten Sender arbeiteten, der auf Russisch sendete, wurden während ihres Einsatzes ins Visier genommen. Die Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet und sich auf den Einsatz einer militärischen Drohne berufen, die normalerweise gegen gepanzerte Fahrzeuge eingesetzt wird. Auch Kollegen der Journalisten wurden bei dem Angriff verletzt. "Diese Tragödie ist ein weiterer Beweis für Russlands systematische Kriegsverbrechen gegen Zivilisten", schrieb der Ombudsmann für Menschenrechte, Dmytro Lubinets, auf X. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!