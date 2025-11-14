Ukrainische Drohnen greifen Schwarzmeerhafen Noworossijsk an

HQ

Am frühen Freitag griffen ukrainische Drohnen den Schwarzmeerhafen Noworossijsk an und beschädigten ein angedocktes Schiff, Wohnhäuser und ein Öldepot, wie russische Beamte mitteilten. Drei Besatzungsmitglieder an Bord des Schiffes wurden verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert, während lokale Notfallteams die Brände schnell löschten und den Bewohnern halfen.

Der Angriff richtete sich gegen Russlands wichtigstes Ölexportzentrum, das Sheskharis-Terminal, über das Rohöl und Ölprodukte transportiert werden. Die globalen Ölpreise stiegen aufgrund von Versorgungssorgen um rund 2 %. Drohnensplitter beschädigten auch mindestens vier Wohnhäuser, zerschlugen Fensterscheiben, verursachten aber keine zivilen Verletzten.

Auswirkungen auf die Ölinfrastruktur

Der Gouverneur der Region Krasnodar, Weniamin Kondratjew, sagte, dass über 170 Einsatzkräfte und 50 Ausrüstungsgegenstände über Nacht auf den Vorfall reagiert und Brände und strukturelle Schäden behoben hätten. Russlands Ölinfrastruktur war in diesem Jahr wiederholt mit Störungen durch Drohnenangriffe und unbemannte Boote konfrontiert, die Häfen, Pipelines und Raffinerien trafen.

Nach Angaben aus Branchenkreisen exportierte Noworossijsk im Oktober 3,22 Millionen Tonnen Rohöl und in den ersten zehn Monaten des Jahres 2025 24,716 Millionen Tonnen. Beamte bestätigten, dass das Feuer im Öldepot von Sheskharis gelöscht wurde und Küstenstrukturen einige Schäden erlitten haben. Die ukrainischen Behörden haben sich nicht sofort zu dem Angriff geäußert.