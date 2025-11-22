Ukrainische Drohne schießt den russischen Mi-8-Hubschrauber in der Luft ab, 200 Kilometer innerhalb Russlands

HQ

Die ukrainischen Spezialeinheiten geben an, sie hätten eine Langstrecken-"Tiefenangriffsdrohne" eingesetzt, um einen russischen Mi-8-Hubschrauber in der russischen Region Rostow abzuschießen, was ihrer Meinung nach einen neuen Meilenstein im Einsatz gelenkter Drohnen markiert.

Die Einheit kündigte die Operation am Samstag an und bezeichnete sie als das erste Mal, dass eine Drohne dieser Art einen Hubschrauber in der Luft abschießt. Der Angriff fand Berichten zufolge etwa 200 Kilometer von der Front entfernt statt und folgt auf eine Reihe ukrainischer Bemühungen, die Reichweite und Präzision ihrer Drohnenflotte zu erweitern. Kiew verlässt sich zunehmend auf unbemannte Systeme, um Engpässe an Personal und Ausrüstung auszugleichen, da der Krieg ins dritte Jahr geht.

Spezialeinheiten der Ukraine auf Telegram:

"Die Spielregeln ändern: Jetzt sind wir die Jäger!"

"Zum ersten Mal wurde ein russischer Mi-8-Hubschrauber von einer 'Deep Strike'-Drohne der Special Operations Forces abgeschossen!"

"Jede Mission erfordert Kreativität, von den technischen Eigenschaften der Ausrüstung bis zur Planung und Ausbildung der Piloten."

"Diese Mission hinterließ den Feind mit vielen Fragen, deren Antworten nur den Mi-8-Besatzungsmitgliedern bekannt sind, aber sie werden es nicht verraten."