Ukrainische Beamte berichten, dass eine russische Rakete in den polnischen Luftraum eingedrungen ist

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Eine russische Marschflugkörper ist laut ukrainischer Außenminister über Nacht in den polnischen Luftraum eingedrungen. Nachdem die polnischen Behörden am Mittwochabend einen Krater und Trümmer auf einem Feld entdeckt hatten, wird angenommen, dass eine russische Rakete auf dem Gebiet des NATO-Mitglieds gelandet ist.

"Über Nacht ist eine russische Kh-101-Marschflugkörper im Rahmen des massiven russischen Angriffs auf die Ukraine in Polen eingedrungen und hat damit den NATO-Luftraum verletzt", sagte der ukrainische Außenminister Andrii Sybiha (über Reuters). Polen hat bisher noch nicht offiziell bestätigt, was das Objekt war, obwohl seine Streitkräfte berichteten, dass ein Objekt im polnischen Luftraum entdeckt wurde und kurz nach seiner Sichtung von den Radaren verschwand.

"Eine Hubschrauberbesatzung lokalisierte die wahrscheinliche Absturzstelle des Objekts in einem unbebauten Gebiet nahe dem Dorf Tarnawa-Kolonia in der Provinz Lublin", so das polnische Einsatzkommando der Streitkräfte des Landes.

Nachdem die Behörden im Kreis Biłgoraj einen lauten Knall gehört hatten, wurden in Lublin Alarm geschlagen und Sirenen ertönten, die vor möglichen russischen Angriffen warnten. Derzeit läuft eine Untersuchung, um genau festzustellen, was das Objekt war.