Militärische Ausbilder aus der Ukraine werden die deutsche Armee ausbilden, während Berlin seine Truppen bis 2029 auf die Verteidigung gegen einen möglichen russischen Angriff vorbereitet, so der Chef der deutschen Armee. Dies markiert eine Umkehr der Rollen nach Jahren, in denen westliche Streitkräfte ukrainische Truppen ausgebildet haben.

Generalleutnant Christian Freuding sagte gegenüber Reuters, dass ukrainische Soldaten einzigartige Gefechtserfahrungen aus dem laufenden Krieg mit Russland mitbringen. Im Rahmen einer jüngsten Vereinbarung zwischen Berlin und Kiew werden ukrainische Ausbilder deutsche Militärschulen besuchen, um Fachwissen in Bereichen wie Artillerie, Drohnen, Ingenieurwesen und Panzeroperationen auszutauschen.

Deutschland hat die ukrainischen Streitkräfte bereits seit der russischen Invasion 2022 auf Ausrüstung wie Leopard-Panzer und Luftabwehrsysteme ausgebildet. Freuding sagte, die Zusammenarbeit spiegele eine wachsende Sicherheitspartnerschaft wider und helfe den NATO-Mitgliedern, sich auf mögliche zukünftige Bedrohungen vorzubereiten.

Wie er sagt: "Wir haben hohe Erwartungen. Das ukrainische Militär ist derzeit das einzige weltweit mit Fronterfahrung gegen Russland. (2029). Das ist fast übermorgen. Wir haben keine Zeit – der Feind wartet nicht darauf, dass wir erklären, dass wir bereit sind. Deshalb müssen wir jede Möglichkeit nutzen, um uns vorzubereiten. Die Tatsache, dass sie nun als Ausbilder zu uns kommen, spiegelt eine Sicherheitspartnerschaft auf Augenhöhe wider."