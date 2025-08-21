HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Die deutsche Staatsanwaltschaft hat am Donnerstag bestätigt, dass ein ukrainischer Staatsbürger in Italien unter dem Verdacht festgenommen wurde, bei der Koordinierung der Sabotage der Nord-Stream-Gaspipelines im Jahr 2022 geholfen zu haben.

"Die Bombardierung der Pipelines muss aufgeklärt werden, auch durch Strafverfolgung. Daher ist es gut, dass wir hier Fortschritte machen", sagte Bundesjustizministerin Stefanie Hubig in einer Erklärung.

Es wird angenommen, dass der Mann, der in der Nähe von Rimini festgenommen wurde, an einer Gruppe beteiligt war, die Sprengstoff an den Ostseepipelines platzierte, nachdem er mit gefälschten Dokumenten von Deutschland aus gesegelt war.

Die Explosionen, die die Energieflüsse von Russland nach Europa lahmlegten, wurden lange Zeit als vorsätzliche Sabotage behandelt, aber keine Seite hat die Verantwortung übernommen. Kiew hat eine Beteiligung stets bestritten, während Moskau westliche Akteure beschuldigt hat, ohne Beweise vorzulegen.