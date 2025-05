Ukraine zögert bei Istanbul-Gesprächen, USA signalisieren härtere Sanktionen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Heute ist Freitag, und die Ukraine hält weiterhin an ihrem Engagement für die nächste Runde der Friedensgespräche fest, die für Anfang Juni geplant ist, und besteht auf einer detaillierten Tagesordnung Moskaus, bevor sie fortfährt.

Unterdessen warnte US-Senator Lindsey Graham in Kiew, dass sich der Kreml auf eine scharfe Eskalation der Sanktionen einstellen sollte. Obwohl die Türkei in Bezug auf die Vermittlung optimistisch bleibt, bestehen Zweifel an den Absichten Russlands und den Aussichten auf echte Fortschritte.