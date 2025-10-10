Ukraine will Trump für den Friedensnobelpreis nominieren

HQ

Trumps Ambitionen auf den Friedensnobelpreis haben das Interesse an der Frage, wer der nächste Preisträger sein wird, verstärkt. Nun deutete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an, dass er eine Nominierung Trumps für den Friedensnobelpreis unterstützen würde, sollte der US-Präsident einen Waffenstillstand in der Ukraine erreichen. In einem Gespräch mit Reportern nur wenige Tage vor der Bekanntgabe des diesjährigen Preisträgers sagte Selenskyj, ein solcher Schritt würde Trumps potenzielle Rolle bei der Beendigung des Konflikts anerkennen. "Wenn Trump der Welt (vor allem dem ukrainischen Volk) die Chance auf einen solchen Waffenstillstand gibt, dann ja, dann sollte er für den Friedensnobelpreis nominiert werden." sagte Selenskyj. "Wir werden ihn im Namen der Ukraine nominieren." Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!