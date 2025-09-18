Ukraine will polnische Streitkräfte in Drohnenabwehr ausbilden

HQ

Erst vor wenigen Tagen machte der russische Drohnenangriff auf Polen Schlagzeilen. Jetzt hat die Ukraine angekündigt, polnische Truppen und Ingenieure speziell auszubilden, um Drohnenangriffen entgegenzuwirken, so Verteidigungsminister Denys Schmyhal. Die ukrainischen Streitkräfte werden ihr Fachwissen über das gesamte Spektrum der Drohnenabwehr austauschen, einschließlich Ortung, elektronischer Störung und Einsatz von Abfangjägern. Die gemeinsamen Übungen finden in einer südpolnischen Ausbildungseinrichtung statt, so dass beide Nationen ihre Zusammenarbeit im Bereich der Luftsicherheit verstärken können.