Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . In einer anderen Pressemitteilung haben wir bereits bekannt gegeben, dass ein Verdächtiger im Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen auf den ukrainischen Politiker Andrij Parubij festgenommen wurde (hier). Jetzt zeigt die Ukraine auf Russland.

"Wir wissen, dass dieses Verbrechen kein Unfall war. Es gibt eine russische Beteiligung. Jeder wird vor dem Gesetz zur Rechenschaft gezogen werden", sagte Polizeichef Iwan Wyschiwskyj auf Facebook (den vollständigen Beitrag können Sie hier lesen).

Die Beamten sagen, dass der Angriff akribisch geplant war, wobei der Angreifer die Bewegungen des Opfers studierte und sich verkleidete, bevor er am helllichten Tag das Feuer eröffnete. Innerhalb weniger Tage wurde ein Verdächtiger festgenommen, und die Behörden schwören, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird.

Parubiy, eine Schlüsselfigur bei früheren pro-europäischen Protesten und ehemaliger Sekretär des Sicherheitsrates, war bekannt für seine Rolle bei der Gestaltung der Reaktion der Ukraine auf die russische Aggression. Die Ermittlungen dauern an, während sich die Nation mit einem weiteren hochkarätigen Mord auseinandersetzt.