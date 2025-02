Ukraine und USA erzielen vorläufiges Abkommen über Seltene Erden

HQ

Die Ukraine hat bekannt gegeben, dass sie ein vorläufiges Abkommen mit den Vereinigten Staaten abgeschlossen hat, das einen Teil ihrer Bodenschätze betrifft und die Grundlage für eine umfassendere Partnerschaft zwischen beiden Nationen bilden soll (via Reuters).

Während die Ukraine bestrebt ist, ihre Beziehungen zu den Vereinigten Staaten zu stärken, betonte Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass sich dieses Abkommen, das keine massiven Schulden wie 500 Milliarden Dollar vorsieht, auf eine faire Vereinbarung im Austausch für wichtige Ressourcen konzentriert.

Das Abkommen ist in den breiteren Kontext der Sicherheitsbedürfnisse der Ukraine eingebettet, in der Hoffnung, weitere Sicherheitsgarantien von den Vereinigten Staaten zu erhalten. Präsident Selenskyj wird an diesem Freitag in Washington mit Präsident Donald Trump zusammentreffen, wo dieses Abkommen voraussichtlich weiter gefestigt wird.

Während der Beitrag der Ukraine darin besteht, die Hälfte der Einnahmen aus der zukünftigen Monetarisierung von Mineralien zu teilen, wird der Fokus weiterhin darauf liegen, wie dies letztendlich zu dauerhaftem Frieden und sicheren Beziehungen für das Land führen könnte. Vorerst bleibt abzuwarten, ob dieses Abkommen ein Wendepunkt oder nur ein leiser Auftakt zu einer größeren diplomatischen Wende sein wird.