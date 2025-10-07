Ukraine stellt Berichten zufolge neuen Weltrekord für den längsten Selbstmord-Drohnenangriff in einem Krieg auf

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die Ukraine den "längsten Selbstmorddrohnenangriff der Geschichte" durchgeführt hat. Am 6. Oktober 2025 griffen ukrainische Drohnen eine große Ölraffinerie in Tjumen an, einer Stadt in Westsibirien, etwa 2.100 km von der ukrainischen Grenze entfernt.

Aufgrund der Schwierigkeit, genaue Entfernungen zu quantifizieren, ist es schwierig, bei dieser Art von Operation Weltrekorde aufzustellen. Andere Berichte deuten beispielsweise darauf hin, dass es während der ukrainischen Operation Spiderweb Anfang des Jahres zu sehr langen Angriffen gekommen sein könnte, so dass es möglich ist, dass noch längere Angriffe stattgefunden haben, über die aber nicht berichtet wurde.

Dennoch wurde gerade berichtet, dass die Ukraine den "längsten Selbstmorddrohnenangriff der Geschichte" durchgeführt hat. Der Angriff, der Teil der strategischen Bemühungen der Ukraine ist, die russische Ölinfrastruktur und wirtschaftliche Stabilität zu stören, übertrifft Berichten zufolge den bisherigen Rekord von 1.800 Kilometern aus dem August, als ukrainische Drohnen eine russische Radarstation in der Nähe von Orsk angriffen.

