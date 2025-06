HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Dekret unterzeichnet, mit dem er den Rückzug des Landes aus dem internationalen Verbot von Antipersonenminen einleitet, und begründet dies mit dem anhaltenden Einsatz solcher Waffen durch Russland.

"Dies ist ein Schritt, den die Realität des Krieges seit langem erfordert. Russland ist nicht Vertragspartei dieser Konvention und setzt massiv Minen gegen unser Militär und unsere Zivilbevölkerung ein", sagte der Sekretär des Parlamentsausschusses für nationale Sicherheit, Verteidigung und Geheimdienst.

Die Entscheidung signalisiert einen Wandel in Kiews Verteidigungsstrategie, da die russischen Streitkräfte ihren Vorsprung an mehreren Fronten weiter ausbauen. Ukrainische Beamte argumentieren, dass die an den Vertrag gebundenen Beschränkungen in einem Krieg, in dem die gegnerische Seite keine solchen Einschränkungen mehr hat, nicht mehr haltbar sind.