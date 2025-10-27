Ukraine startet Welle von Drohnenangriffen auf Moskau

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die russische Luftabwehr eine Welle ukrainischer Drohnen abgefangen hat, die auf Moskau und die umliegenden Regionen abzielten, und behauptete, Dutzende seien zerstört worden, bevor sie die Hauptstadt erreichten. Berichten zufolge wurden weitere Angriffe über anderen Gebieten abgefeuert, wobei im Südwesten mindestens ein Todesopfer und mehrere Verletzte gemeldet wurden. Die Moskauer Flughäfen wurden aus Sicherheitsgründen kurzzeitig geschlossen, es wurden jedoch keine größeren Schäden festgestellt. Die Angriffe erfolgen inmitten der anhaltenden Bemühungen beider Seiten, die kritische Infrastruktur des jeweils anderen Landes zu stören, wobei sich Kiew auf Ölanlagen und Russland auf Energienetze konzentriert. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!