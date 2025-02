Ukraine meldet effektiven Einsatz der ersten Laserwaffe auf dem Schlachtfeld

HQ

Die Ukraine hat offiziell ihre erste Laserwaffe im Kampf eingesetzt und damit einen bedeutenden technologischen Meilenstein in ihrer laufenden Verteidigung gegen Bedrohungen aus der Luft markiert (wie der Kommandeur der Kiewer Streitkräfte für unbemannte Systeme, Wadym Sucharewskyj, erklärte ). Das fortschrittliche System mit dem Namen Tryzub (Dreizack) wurde Berichten zufolge erfolgreich eingesetzt, um bestimmte Ziele in bestimmten Höhen zu treffen, obwohl Details über seinen genauen Einsatz nicht bekannt gegeben werden.

Damit ist die Ukraine das fünfte Land, das eine solche Technologie entwickelt und implementiert, und unterstreicht damit ihr Engagement für Innovationen in der modernen Kriegsführung. Da Russland zunehmend Drohnenkriege einsetzt, einschließlich iranischer Shahed-Drohnen, signalisiert die Einführung von Laserwaffen in der Ukraine einen strategischen Wandel in der Luftverteidigung.

Militäranalysten gehen jedoch davon aus, dass sich die Technologie noch in einem frühen Stadium befindet und Herausforderungen bei der Skalierung, der Integration in bestehende Verteidigungssysteme und der Aufrechterhaltung der operativen Effektivität unter verschiedenen Bedingungen besteht. Im Moment bleibt abzuwarten, wie viel Einfluss dieses System auf das Schlachtfeld haben wird.