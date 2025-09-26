Ukraine meldet Drohnenangriffe, die möglicherweise mit Ungarn in Verbindung stehen

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die Ukraine nicht identifizierte Aufklärungsdrohnen beschuldigt hat, ihre Westgrenze überquert zu haben, wobei Beamte vermuten, dass sie aus Ungarn stammen könnten. "Der Oberbefehlshaber berichtete auch über die jüngsten Drohnenvorfälle entlang der ukrainisch-ungarischen Grenze. Die ukrainischen Streitkräfte haben Verletzungen unseres Luftraums durch Aufklärungsdrohnen registriert, bei denen es sich wahrscheinlich um ungarische Drohnen handelt. Vorläufige Einschätzungen deuten darauf hin, dass sie möglicherweise Erkundungen über das industrielle Potenzial der ukrainischen Grenzgebiete durchgeführt haben. Ich habe angewiesen, dass alle verfügbaren Informationen überprüft werden und dass zu jedem aufgezeichneten Vorfall dringende Berichte erstellt werden", schrieb Selenskyj auf X. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!