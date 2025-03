HQ

Während sich die diplomatischen Bemühungen intensivieren, erklärte der Stabschef des ukrainischen Präsidenten, Andrij Jermak, am Donnerstag, dass Kiew einen längeren Stillstand in seinem Krieg mit Russland nicht akzeptieren werde, obwohl es einen gemeinsamen 30-tägigen Waffenstillstandsvorschlag mit den Vereinigten Staaten unterstützt (via Reuters).

In einer öffentlichen Rede nach den Gesprächen in Saudi-Arabien betonte Jermak, dass die Ukraine niemals einem eingefrorenen Konflikt zustimmen werde – ein Begriff, der mit ungelösten Territorialstreitigkeiten seit der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 verbunden ist.

Für diejenigen, die es nicht kennen: Ein eingefrorener Konflikt beschreibt eine Situation, in der die aktiven Kämpfe ohne ein endgültiges Friedensabkommen beendet wurden und die umstrittenen Gebiete und die zugrunde liegenden Spannungen ungelöst blieben.

Auch wenn die Feindseligkeiten eine Pause eingelegt haben, bedeutet das Fehlen einer formellen Lösung, dass die Instabilität anhält, ein Phänomen, das in verschiedenen postsowjetischen Regionen zu beobachten ist, in denen Waffenstillstände eher ein prekäres Gleichgewicht aufrechterhalten, als einen dauerhaften Frieden zu schaffen.

Unterdessen bestätigte Jermak, dass sich europäische Vertreter an künftigen Verhandlungen beteiligen würden, und unterstrich die globale Solidarität: "Die Ukraine ist nicht allein, die Ukraine ist mit ihren Partnern." Vorerst bleibt abzuwarten, ob sich der vorgeschlagene Waffenstillstand zu einem dauerhaften Frieden entwickeln kann.