HQ

Ukrainische Anti-Korruptionsbehörden haben der ehemaligen Premierministerin Julia Tymoschenko vorgeworfen, laut Ermittlern und ukrainischen Medienberichten einen Plan organisiert zu haben, um Parlamentsmitglieder zu bestechen, um die Mehrheit von Präsident Wolodymyr Selenskyj zu schwächen.

Die Vorwürfe traten auf, nachdem Beamte des Nationalen Antikorruptionsbüros und der spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwalt am späten Dienstag Büros durchsucht hatten, die mit Tymoshenkos Vaterland-Partei verbunden sind. Staatsanwälte sagen, der Fall beziehe sich auf Zahlungen, die angeblich Abgeordneten im Austausch für koordinierte Abstimmungen im Parlament angeboten wurden.

Julia Tymoschenko // Shutterstock

Tymoschenko hat alle Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, die Behauptungen seien falsch und politisch motiviert. In einer Erklärung sagte sie, die von den Ermittlern zitierten Tonaufnahmen hätten nichts mit ihr zu tun und sie werde die Vorwürfe vor Gericht anfechten.

Der Fall erfolgt vor dem Hintergrund einer Welle von hochkarätigen Korruptionsermittlungen in der Ukraine, darunter Untersuchungen mit Personen, die dem Präsidenten nahestehen, da Spekulationen über mögliche Wahlen im Falle eines Waffenstillstands mit Russland zunehmen.

Tymoschenko, eine Schlüsselfigur in der postsowjetischen Politik der Ukraine und ehemaliger Anführer der Orangen Revolution, sagte, die Razzien seien ein Versuch gewesen, politische Gegner an den Rand zu drängen, und fügte hinzu, dass die Ermittler Arbeitstelefone und Dokumente beschlagnahmten, aber keine Beweise für ein Fehlverhalten gefunden hätten.