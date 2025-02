Ursula von der Leyen: Ukraine könnte vor 2030 der Europäischen Union beitreten

HQ

Die Zukunft der Ukraine in der Europäischen Union könnte früher als erwartet kommen, mit einer möglichen Mitgliedschaft vor 2030, wenn das Land seine Dynamik bei wichtigen Reformen beibehält, sagte Ursula von der Leyen am Montag vor Reportern in Kiew (via Reuters).

Sie lobte den politischen Willen der Ukraine und betonte, dass der Beitrittsprozess des Landes beschleunigt und möglicherweise sogar das ursprüngliche Ziel für 2030 übertroffen werden könnte, wenn das Land die Reformen im derzeitigen Tempo und in der derzeitigen Qualität umsetzt.

Dies ist ein wichtiger Schritt nach vorne, da die Ukraine bestrebt ist, sich stärker an die Standards der Europäischen Union anzunähern, insbesondere nach den anhaltenden Herausforderungen, die die russische Invasion mit sich gebracht hat. Während von der Leyens Äußerungen die breitere Unterstützung der EU für die Bestrebungen der Ukraine und anderer europäischer Staats- und Regierungschefs widerspiegeln, bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.