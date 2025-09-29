Ukraine fordert gemeinsamen Luftschild mit europäischen Verbündeten

HQ

Drohnensichtungen haben in den letzten Tagen die Schlagzeilen beherrscht. Nun hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die europäischen Verbündeten aufgefordert, einen gemeinsamen Luftabwehrschild zu schaffen, und verwies dabei auf wiederholte russische Eingriffe in den NATO-Luftraum. "Die Ukraine schlägt Polen und allen unseren Partnern vor, einen gemeinsamen, absolut zuverlässigen Schutzschild gegen russische Luftbedrohungen aufzubauen", sagte er in einer Rede vor dem Warschauer Sicherheitsforum, die per Videoschaltung übertragen wurde. "Das ist möglich. Die Ukraine kann allen Arten von russischen Drohnen und Raketen entgegentreten, und wenn wir in der Region gemeinsam handeln, werden wir über genügend Waffen und Produktionskapazitäten verfügen."