Ukraine erwägt Mobilfunkbeschränkungen, um Drohnenangriffe zu verhindern

Drohnen sind in letzter Zeit im Rampenlicht gestanden. Nun prüft die Ukraine die Idee, das mobile Internet in bestimmten Regionen einzuschränken, um zu verhindern, dass russische Drohnen lokale Netzwerke zur Koordination nutzen. Beamte betonen, dass dies die Kommunikation nicht vollständig unterbrechen würde, sondern die Qualität in bestimmten Zonen, insbesondere bei Hochgeschwindigkeitsverbindungen, verringern würde. Durch die Einschränkung des Netzzugangs wollen die Behörden Drohnen behindern, die für die Datenübertragung in Echtzeit auf schnelles Internet angewiesen sind. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!