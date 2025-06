HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat gerade erklärt, dass die Truppen die russischen Streitkräfte in der umstrittenen Region Sumy zurückdrängen, obwohl die unabhängige Überprüfung begrenzt bleibt.

In der Region haben sich die Feindseligkeiten verschärft, seit Moskau Anfang des Jahres den Vorstoß für eine Pufferzone erklärt hat. Während ukrainische Quellen vorsichtigen Optimismus zum Ausdruck bringen, berichten russische Medien weiterhin von Gebietsgewinnen in der Nähe wichtiger Dörfer. Sehen Sie sich unten an, was Selenskyj gesagt hat.