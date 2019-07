UK-Lobby warnt vor Brexit-Auswirkungen auf Gaming-Branche in Großbritannien

Vor kurzem startete Frankreich eine Kampagne, die Spielentwicklern und jungen Studios vorteilhafte Bedingungen bietet, wenn sie sich auf französischem Boden niederlassen, um den nahenden Brexit zu entgehen. Die britische Games-Lobby nimmt diese Entwicklung zum Anlass, um erneut vor den schwerwiegenden wirtschaftlichen Konsequenzen für die Spieleindustrie in England zu waren.

In einer Mitteilung an PCGamesN sagte Dr. Jo Twist, der Leiter der britischen Spiele-Lobby Ukie, dass Englands Vormachtstellung in der Videospielindustrie gefährdet sei. Twist scheint zwar in erster Linie vom Brexit selbst zu sprechen, bezieht sich aber explizit auf das französische Programm, von dem er glaubt, dass es Talente "stiehlt".

"Großbritannien ist einer der besten Orte der Welt, an denen Spiele hergestellt und verkauft werden. Diese Position kann in einer wettbewerbsintensiven, globalen Branche [jedoch] untergraben werden. Die Einführung eines Programms zur Abwerbung von Talenten und Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich sollte die politischen Entscheidungsträger an diese Tatsache erinnern."

Frankreich gibt ihrerseits an, dass sich die französische Gaming-Landschaft ohnehin bald zur zweitgrößten Unterhaltungsbranche des Landes entwickle und dieser Fakt allein vorteilhafte Bedingungen fördere.