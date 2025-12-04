HQ

Eine neue öffentliche Untersuchung im Vereinigten Königreich kam zu dem Schluss, dass Wladimir Putin persönlich den Anschlag von Nowitschok 2018 auf den ehemaligen Doppelagenten Sergei Skripal autorisiert hat und ihn als eine "erstaunlich rücksichtslose" Operation bezeichnete, die letztlich zum Tod der britischen Staatsbürgerin Dawn Sturgess führte.

Skripal und seine Tochter Yulia

Der Bericht besagt, dass Skripal und seine Tochter Yulia vergiftet wurden, nachdem GRU-Mitarbeiter das Nervengift auf den Türgriff von Skripals Haus in Salisbury aufgetragen hatten. Beide überlebten, ebenso wie ein Polizist, der zum Unfallort eintraf.

Ermittler sagten, es gebe überwältigende Beweise für eine russische Staatsbeteiligung und argumentierten, dass eine solche Operation nur auf höchster Ebene des Kremls genehmigt werden könne. Moskau hat wiederholt jede Rolle bei dem Vorfall bestritten.

Zweite große britische Untersuchung

Die Untersuchung stellte zudem Mängel bei der Verwaltung von Skripals Sicherheit als ehemaliger Doppelagent fest, kam jedoch zu dem Schluss, dass der Angriff ohne extreme Schutzmaßnahmen realistisch nicht hätte verhindert werden können.

Dies ist die zweite große britische Untersuchung, die Putin mit einem Attentatsversuch auf britischem Boden in Verbindung bringt, nach einer Untersuchung von 2016, die den russischen Führer mit der Poloniumvergiftung von Alexander Litwinenko in Verbindung brachte.

Über Skripal

Sergei Skripal, ein ehemaliger russischer Militärgeheimdienstoffizier, der später für Großbritannien spionierte, wurde 2004 in Moskau verhaftet und wegen der Weitergabe von Staatsgeheimnissen an den MI6 verurteilt. Sechs Jahre später wurde er im Rahmen eines großen US-russischen Spionageaustauschs freigelassen und ließ sich in Salisbury nieder, wo er vor dem Anschlag 2018 ruhig mit seiner Tochter zusammenlebte.

Über Sturgess

Dawn Sturgess, eine 44-jährige Mutter von drei Kindern, wurde tragischerweise unbeabsichtigt Opfer der Novitschok-Vergiftung 2018 in Salisbury. Sie wurde demselben Nervengift ausgesetzt, das Sergei Skripal und seine Tochter Yulia ins Visier nahm, nachdem sie mit einer gefälschten Parfümflasche in Kontakt gekommen war, die von russischen Agenten kontaminiert worden war. Sturgess erkrankte schwer und starb etwa vier Monate nach dem Angriff auf Skripal.